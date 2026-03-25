LIVE Sci alpino slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA | il via alle 13 | 30

Alle 13:30 si svolgerà la gara di slalom maschile a Lillehammer per le Olimpiadi invernali del 2026. Prima dell'inizio, sono stati pubblicati i pettorali di partenza, e questa mattina alle 9 si è tenuta la sessione del gigante femminile. La diretta live permette di seguire in tempo reale gli eventi della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 12.30 13.02 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom maschile di Lillehammer. 11:25 Per il momento è tutto con la DIRETTA LIVE testuale dello slalom di Lillehammer. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire insieme a noi la prima manche e vi diamo appuntamento alle 13.30 per vivere insieme la seconda parte di gara. A più tardi 11:23 La classifica della prima manche dello slalom speciale 1 Loic Meillard SUI 57.92 2 Henrik Kristoffersen NOR +0.67 3 Timon Haugan NOR +0.79 4 Clement Noel FRA +1. 🔗 Leggi su Oasport.it

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