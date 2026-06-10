Scherzo in consiglio comunale la replica di Ribetti | Andava tutelato il decoro dell' istituzione

Notizia in breve

Durante una seduta del consiglio comunale, due consiglieri hanno organizzato uno scherzo, attirando l’attenzione. In seguito, il presidente del consiglio ha commentato che era necessario tutelare il decoro dell’istituzione. L’episodio ha suscitato reazioni e discussioni tra i presenti, ma non sono stati riportati altri dettagli sul contenuto dello scherzo o sulle conseguenze.