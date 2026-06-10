Scherzo in consiglio comunale la replica di Ribetti | Andava tutelato il decoro dell' istituzione
Durante una seduta del consiglio comunale, due consiglieri hanno organizzato uno scherzo, attirando l’attenzione. In seguito, il presidente del consiglio ha commentato che era necessario tutelare il decoro dell’istituzione. L’episodio ha suscitato reazioni e discussioni tra i presenti, ma non sono stati riportati altri dettagli sul contenuto dello scherzo o sulle conseguenze.
Dopo il caso dell'iniziativa goliardica in consiglio comunale, messa in scena da Ernesto Tubaro (Fratelli d'Italia) e Lorenzo Marcon (Partito Democratico), interviene il presidente Francesco Ribetti. Bersaglio dello scherzo dei due politici, che hanno coniato una moneta con il suo volto, spiega. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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