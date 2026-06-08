Scherzo a Ribetti in consiglio comunale in due buttati fuori dall' aula
Durante una seduta del consiglio comunale, due persone sono state allontanate dall’aula dopo aver pronunciato la frase “pecunia non olet”. La battuta, considerata uno scherzo, aveva lo scopo di alleggerire la riunione, ma ha infastidito il presidente del consiglio. La frase ha fatto saltare un'iniziativa benefica in corso e ha interrotto temporaneamente i lavori dell’assemblea.
Un “pecunia non olet” di troppo è bastato per mandare a monte una iniziativa con scopo benefico, far imbestialire il presidente del consiglio comunale Francesco Ribetti e bloccare quella che era una sorta di goliardata per rianimare una seduta consiliare dove aleggiava, senza mai essere nominata. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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