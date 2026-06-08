Scherzo a Ribetti in consiglio comunale in due buttati fuori dall' aula

Notizia in breve

Durante una seduta del consiglio comunale, due persone sono state allontanate dall’aula dopo aver pronunciato la frase “pecunia non olet”. La battuta, considerata uno scherzo, aveva lo scopo di alleggerire la riunione, ma ha infastidito il presidente del consiglio. La frase ha fatto saltare un'iniziativa benefica in corso e ha interrotto temporaneamente i lavori dell’assemblea.