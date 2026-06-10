Da ottobre 2023, sono stati sospesi i trattati di Schengen con la Slovenia sulla frontiera orientale, a causa dell’aumento delle tensioni in Medio Oriente e del rischio di flussi irregolari lungo la rotta balcanica. La misura mira a rafforzare i controlli di frontiera e impedire ingressi non autorizzati. La sospensione riguarda specificamente il territorio del Friuli Venezia Giulia, che ha registrato un incremento di controlli e di persone fermate.

L’assessore Roberti ha sottolineato il successo della sospensione nel controllo degli ingressi via terra dei migranti irregolari: “20 milioni? Investimento per la sicurezza del territorio” Da ottobre 2023, con il riacutizzarsi delle tensioni in Medioriente e il conseguente rischio di aumento di flussi irregolari lungo la rotta balcanica, è stato deciso di sospendere i trattati di Schengen con la Slovenia per proteggere la frontiera orientale. Una decisione presa con difficoltà a fronte di una necessità di sicurezza nazionale, per la quale il consigliere regionale Giulia Massolino ha chiesto conto a ha chiesto conto al Consiglio del Friuli Venezia Giulia. L'assessore all'Immigrazione e sicurezza del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, è intervenuto in Aula e ha snocciolato i numeri degli ultimi due anni a fronte di quello che lui considera un “investimento” per la regione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Schengen sospeso da due anni sulla frontiera orientale: ecco i numeri del Fvg

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