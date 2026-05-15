FVG orientale sotto la tempesta | 130 soccorsi e crolli dopo il maltempo

Nel Friuli Venezia Giulia orientale, il maltempo ha provocato oltre 130 interventi di soccorso e numerosi crolli. Le aree più colpite dagli allagamenti più intensi sono state i comuni lungo la costa e le zone del Carso. La cella temporalesca si è spostata tra Lignano e le zone carsiche, causando piogge torrenziali e allagamenti diffusi. Le autorità hanno mobilitato squadre di soccorso e mezzi di emergenza per fronteggiare le diverse criticità sul territorio.

? Punti chiave Quali comuni sono stati colpiti dagli allagamenti più gravi?. Come si è mossa la cella temporalesca tra Lignano e il Carso?. Dove sono caduti gli alberi che hanno schiacciato le auto?. Quali zone montane hanno registrato nevicate durante la notte?.? In Breve 7 crolli e allagamenti registrati tra San Giovanni al Natisone, Gorizia e Grado.. Un albero in via Bonaparte a Trieste ha schiacciato diverse auto parcheggiate.. 50 volontari e 18 mezzi della Protezione Civile hanno gestito l'emergenza.. Nevicate notturne hanno interessato le aree montane tra Tarvisiano e Sella Nevea.. Oltre 130 richieste di soccorso sono arrivate al Numero Unico di Emergenza nella zona orientale del Friuli Venezia Giulia dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il territorio tra ieri sera e questa notte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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