La Commissione europea ha reso pubblica la quinta relazione sullo stato di Schengen, un rapporto annuale che analizza gli sviluppi nell’area di libera circolazione senza controlli alle frontiere interne. La relazione, pubblicata lunedì 18 maggio, evidenzia come siano diminuiti gli attraversamenti illegali di frontiera e che i rimpatri siano al livello più alto mai registrato. Questo rapporto fornisce un quadro delle recenti misure adottate e delle priorità per l’anno successivo all’interno dell’area.

Bruxelles, 19 maggio 2026 – La Commissione europea ha pubblicato lunedì 18 maggio la quinta relazione sullo stato di Schengen, il rapporto annuale che esamina gli sviluppi nell’area senza controlli alle frontiere interne e fissa le priorità per l’anno successivo. Secondo Bruxelles, lo spazio Schengen continua a dimostrare resilienza grazie agli sforzi congiunti condotti a livello europeo e nazionale, ma resta sottoposto a pressioni crescenti in un contesto geopolitico segnato da instabilità, migrazioni, esigenze di sicurezza e tensioni alle frontiere esterne. La Commissione invita ora il Consiglio Schengen a discutere la relazione 2026 e ad adottare le priorità per il biennio 2026-2027 in occasione della riunione del Consiglio Giustizia e Affari interni prevista a giugno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le sfide di Schengen: diminuiscono gli attraversamenti illegali di frontiera, il tasso di rimpatrio mai così alto

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