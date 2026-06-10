Dalle prime ore del mattino, un elicottero della Polizia ha sorvolato Giugliano. Nel corso delle operazioni, sono stati arrestati 12 persone coinvolte nella costruzione di tunnel destinati a rapinare banche. Le forze dell’ordine hanno intercettato e fermato un gruppo che stava scavando per compiere furti. L’attività investigativa ha portato all’arresto di tutti i sospettati in relazione a questa operazione.

Il mistero dell'elicottero della Polizia di Stato che dalle prime ore di questa mattina ha sorvolato il territorio di Giugliano è stato chiarito. Il velivolo era impegnato nel monitoraggio dall'alto di una vasta operazione di polizia scattata all'alba tra le province di Napoli e Caserta contro la cosiddetta "banda del buco". L'elicottero, avvistato da numerosi cittadini già intorno alle 5 del mattino, ha supportato le attività degli agenti impegnati sul territorio nell'esecuzione di arresti e perquisizioni. L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord e condotta dalla Squadra Mobile... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Scavavano tunnel per assaltare banche: 12 arresti, l’elicottero della Polizia in azione su Giugliano dall’alba

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