Scavavano tunnel per assaltare banche | 12 arresti l’elicottero della Polizia in azione su Giugliano dall’alba
Dalle prime ore del mattino, un elicottero della Polizia ha sorvolato Giugliano. Nel corso delle operazioni, sono stati arrestati 12 persone coinvolte nella costruzione di tunnel destinati a rapinare banche. Le forze dell’ordine hanno intercettato e fermato un gruppo che stava scavando per compiere furti. L’attività investigativa ha portato all’arresto di tutti i sospettati in relazione a questa operazione.
Il mistero dell'elicottero della Polizia di Stato che dalle prime ore di questa mattina ha sorvolato il territorio di Giugliano è stato chiarito. Il velivolo era impegnato nel monitoraggio dall'alto di una vasta operazione di polizia scattata all'alba tra le province di Napoli e Caserta contro la cosiddetta "banda del buco". L'elicottero, avvistato da numerosi cittadini già intorno alle 5 del mattino, ha supportato le attività degli agenti impegnati sul territorio nell'esecuzione di arresti e perquisizioni. L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord e condotta dalla Squadra Mobile... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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