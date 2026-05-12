Blitz della Polizia all’alba a Latina 16 arresti | indagini su droga armi ed estorsioni

Alle prime luci dell’alba, le forze dell’ordine hanno effettuato un’operazione nel capoluogo pontino, portando all’arresto di sedici persone coinvolte in traffico di droga, detenzione di armi e estorsioni. L’intervento, condotto dalla Polizia di Stato, si è concentrato in diverse zone della città e ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e armi. Le indagini proseguono per chiarire i collegamenti tra gli arrestati.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Polizia di Stato dalle prime ore di oggi, martedì 12 maggio, nel capoluogo pontino. Gli investigatori della Squadra Mobile di Latina hanno dato esecuzione a 16 ordinanze di custodia cautelare, firmate dal gip del Tribunale di Latina nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura. L’indagine della Procura. L’attività investigativa ha riguardato diversi soggetti, tra cui alcuni noti pregiudicati del capoluogo. Il quadro ricostruito dagli inquirenti ruota attorno a una serie di episodi legati a spaccio di droga, armi, intimidazioni e ritorsioni. I reati contestati. Le accuse, contestate a vario titolo, comprendono estorsione, detenzione e porto illegale di armi, ricettazione, evasione, danneggiamento seguito da incendio, oltre a spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Blitz della Polizia all’alba a Latina, 16 arresti: indagini su droga, armi ed estorsioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Esplosivi, armi e droga: operazione all'alba della polizia. Sedici arresti Omicidi di mafia ed estorsioni agli imprenditori: blitz all'alba, 21 arrestiTre arresti per tre omicidi, due tentativi di omicidio e altre 18 misure cautelari per molteplici episodi di estorsione ai danni di imprenditori... Argomenti più discussi: Vendeva la droga sul pulmino per disabili: blitz della polizia, 7 pusher arrestati; Tor Bella Monaca: Blitz della Polizia di Stato nello spaccio a ciclo continuo. 5 arresti. - Polizia di Stato; Tor Bella Monaca e Torre Maura, maxi-blitz della Polizia: 6 arresti e oltre 200 controllati; Roma: blitz Polizia, 8 arresti per spaccio droga s. Blitz antispaccio della Polizia di Stato nel quadrante est della Capitale: 7 i pusher arrestati all’esito dell’attività. Le indagini hanno permesso di ricostruire il funzionamento delle piazze di spaccio, in particolare al Quarticciolo, dove pusher e vedette operavano i x.com Roma, uomo armato al Tufello arrestato nelle case popolari dopo il blitz della PoliziaA Roma, nel quartiere Tufello, un’operazione rapida della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un uomo di 41 anni trovato in possesso di una pistola clandestina pronta a ... ilmessaggero.it