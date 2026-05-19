Maxi operazione internazionale dall' alba 12 arresti | è scacco alla filiera nera
Dall'alba di oggi, martedì 19 maggio, è in corso un'operazione internazionale che coinvolge le forze di polizia di Italia, Austria, Germania e Croazia. L'intervento riguarda un'indagine sulla filiera illegale e ha portato all'arresto di 12 persone. Le forze dell'ordine stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare. L'operazione è condotta dal Comando per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica, che ha coordinato le attività sul campo.
Una maxi operazione di stampo internazionale (oltre all’Italia, coinvolte pure Austria, Germania e Croazia) è in corso dalle primissime ore di oggi, martedì 19 maggio, con i militari del Comando per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica che stanno dando esecuzione all’ordinanza di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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