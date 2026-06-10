Una battuta rivolta a Melania Trump, presente in una scena di Scary Movie 6, è stata eliminata dalla versione finale del film, uscito il 4 giugno 2026. La rivelazione arriva da Anna Faris, protagonista della saga, che ha spiegato come la battuta fosse particolarmente tagliente. La scena, originariamente inclusa nella pellicola, non compare più nel prodotto distribuito nelle sale.

Anna Faris ha rivelato il contenuto di una battuta pungente diretta a Melania Trump che è stata tagliata dalla versione finale di Scary Movie 6, il sesto capitolo della celebre saga horror-comedy uscito nelle sale cinematografiche il 4 giugno 2026. L’attrice, che riprende il ruolo di Cindy Campbell dopo aver saltato il quinto film del 2013, ha condiviso i dettagli dell’omaggio satirico censurato in un’intervista con Dexerto. Durante le riprese del nuovo capitolo diretto da Michael Tiddes, Faris ha dichiarato di aver spinto costantemente affinché il suo personaggio abbracciasse una piega complottista e ultra-conservatrice. “ Ho sempre voluto che Cindy finisse in un classico tunnel MAGA “, ha spiegato l’attrice. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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© Cinemaserietv.it - Scary Movie 6, la battuta su Melania Trump che è stata tagliata: la rivelazione di Anna Faris

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Anna Faris Says Scary Movie 6 CUT Her Melania Trump Joke

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