Doveva essere un evento promo di Scary Movie 6 ma poi Anna Faris si mette a ballare con un demone

Durante la promozione di Scary Movie 6, l’evento previsto si è trasformato in una scena singolare quando l’attrice protagonista ha iniziato a ballare con un personaggio demoniaco. Questi episodi, spesso inattesi, finiscono per attirare l’attenzione e generare discussioni tra il pubblico. La scena ha catturato l’interesse, andando oltre le semplici attività promozionali e diventando un momento che suscita curiosità e commenti sui social media.

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Ci sono momenti nella promozione cinematografica che trascendono il marketing tradizionale, diventando piccole perle di assurdità gioiosa che meritano di essere ricordate e commentate con decisione sui social. Quello che è successo a Città del Messico durante il tour promozionale di Scary Movie 6 appartiene certamente a questa categoria. Anna Faris, volto storico della saga parodistica che ha definito un’intera generazione di commedie horror, si è ritrovata faccia a faccia con uno degli antagonisti più terrificanti del cinema dell’orrore contemporaneo: Valak, la suora demoniaca che ha terrorizzato milioni di spettatori in The Conjuring 2 e nei successivi spin-off della saga. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Doveva essere un evento promo di Scary Movie 6, ma poi Anna Faris si mette a ballare con un demone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video OBSESSION is INTENSE AF | NIKKI Scared the S*** Out of Me! | WWWLW Clip Sullo stesso argomento Si schianta con l'auto contro una moto, ma doveva essere in carcereDa quasi tre anni su di lui pendeva un ordine di carcerazione, ma circolava tranquillamente per la Brianza. ‘Scary Movie 6’ non risparmia neanche il film ‘Michael’ con lo slogan parodia: ‘Toccando i fan ovunque’Il nuovo Scary Movie non si risparmia in quanto a battute sulle celebrità, e Michael Jackson è finito nel mirino di alcuni nuovi materiali...