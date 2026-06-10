La grandine ha provocato allagamenti sulle strade e ha causato il blocco dei treni sulla linea Saronno-Milano. Le piogge intense hanno danneggiato alcune proprietà private, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sui danni. Il traffico ferroviario è stato sospeso a causa delle condizioni meteo estreme, impedendo il normale servizio tra le due città. Nessuna informazione è stata rilasciata su eventuali feriti o altri danni.

? Domande chiave? In Breve Temporali e grandine martellano il Saronnese: strade allagate e treni fermi. Un violento temporale ha colpito il Saronnese nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno, scatenando scrosci d’acqua e grandine tra Uboldo, Origgio e Gerenzano. Il fenomeno meteorologico, pur essendo durato pochi minuti, ha causato gravi disagi alla circolazione stradale a causa di numerosi tratti allagati. La violenza delle precipitazioni ha interessato anche Caronno Pertusella, dove il maltempo ha colpito con intensità. La grandine è stata segnalata anche a Saronno e Rovello Porro. Il fenomeno ha interessato diversi centri dell’Alto Milanese, tra cui Cesano Maderno. Le raffiche di vento e la pioggia intensa hanno provocato diversi danni, come emerge dalle numerose testimonianze condivise dagli utenti sui social media durante l’evento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Saronnese sotto la grandine: strade allagate e treni bloccati

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