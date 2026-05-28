Milano sotto la pioggia e la grandine strade allagate a Ponte Lambro | fiumi sotto osservazione

A Milano, un temporale con pioggia e grandine ha causato allagamenti a Ponte Lambro e ha portato a un aumento dei livelli di alcuni fiumi. La Regione Lombardia ha attivato l’allerta gialla per rischi naturali. Le strade sono state allagate e il maltempo è durato alcune ore, con condizioni di criticità in diverse zone della città. Nessun dettaglio su eventuali danni o interventi di emergenza.

Il maltempo è piombato su Milano come un orologio svizzero. Confermando le previsioni meteo e quelle del Centro monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia che ha attivato l'allerta gialla, sul capoluogo lombardo si è abbattuto un temporale che ha portato con sé anche la grandine in diverse. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Una GRANDINATA torrenziale rallenta il GRUPPO

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