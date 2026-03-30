Nel primo episodio di Love Story viene menzionato il profumo in formato olio indossato da Carolyn Bessette Kennedy, attirando l'attenzione mondiale su un prodotto di nicchia firmato Abdul Kareem. La notizia ha portato alla ribalta il profumo, che da tempo si distingue per la sua esclusività. La sua diffusione online ha fatto crescere l’interesse tra appassionati e consumatori.

Il profumo (formato olio) preferito da Carolyn Bessette Kennedy: lussuoso, effetto seconda pelle Ne ha scritto di recente anche il magazine americano The Strategist, perché da quando è uscita la serie dedicata alla coppia immortale composta da Carolyn Bessette e John Fitzgerald Kennedy Jr, il profumo in questione è diventato virale online, in primis su TikTok. Peccato che, con grande sconcerto dei fan di Love Story e della bionda icona di stile, l'olio muschiato in questione sia fuori commercio già da tempo. Cosa dire quel profumo, oggi introvabile o venduto a folli prezzi in quanto pezzo da collezione? In puro stile Carolyn Bessette Kennedy, del profumo firmato Abdul Kareem si loda la sua scia olfattiva “sento non sento” dall'eleganza minimalista, sintesi perfetta del mood quiet luxury reso noto dalla bionda it-girl. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il profumo preferito di Carolyn Bessette Kennedy va virale

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