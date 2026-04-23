Negli ultimi tempi, le fragranze minimal e pulite stanno conquistando il pubblico, puntando su un’idea di eleganza riservata e naturale. Questi profumi, definiti anche “second skin”, si distinguono per la loro semplicità e delicatezza, preferiti a note intense o invadenti. La tendenza si basa su un approccio di sobrietà e raffinatezza, che invita a lasciare un’impronta sottile e discreta, senza bisogno di esagerare.

C ’è un nuovo modo di lasciare il segno e farsi notare, cioè, non farlo. Sotto il segno della discrezione, della sofisticatezza e, soprattutto, del “less is more”. Parliamo del ritorno sulla scena dei profumi minimalisti anni Novanta, quelli che sanno di pulito, di cotone bianco, di luce naturale e pelle nuda. A riaccendere il desiderio per queste fragranze minimal e clean è stata (anche) la serie del momento, Love Story, che ha riportato sotto i riflettori lo charme essenziale di Carolyn Bessette Kennedy. E con lei, un’estetica olfattiva fatta di sottrazione, eleganza e sensualità trattenuta. Tutta la verità, nient’altro che la verità su come far durare il profumo più a lungo X È revival di profumi puliti e minimal, anni Novanta.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Stile Carolyn Bessette Kennedy: perché le fragranze minimal, pulite, o "second skin" tornano a sedurre (in punta di pelle)

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