Il 11 giugno 2026, in prima serata su Italia 1, sarà trasmesso un nuovo episodio di Sarabanda Celebrity, il game show musicale condotto da Enrico Papi. La puntata prevede la partecipazione di diversi ospiti, anche se i nomi non sono ancora stati ufficialmente annunciati. La trasmissione riprende la programmazione dopo una pausa e si mantiene nel formato tradizionale del quiz musicale.

Giovedì 11 giugno, in prima serata su Italia 1, torna Sarabanda Celebrity, il game show musicale più amato di sempre, condotto da Enrico Papi. Prodotto da Banijay Italia, il programma continua a unire ritmo, memoria e divertimento, con sfide tra celebrità che si mettono alla prova tra hit, intuizione e aneddoti irresistibili. La nuova edizione ha riportato in tv uno dei format più iconici degli anni Duemila, rinnovandolo con un linguaggio più contemporaneo e una regia firmata da Roberto Cenci, capace di trasformare ogni puntata in un piccolo evento televisivo. Ma chi saranno gli ospiti della serata? Quali giochi animeranno la sfida? E perché la puntata dell’11 giugno è considerata una delle più attese della stagione? La quarta puntata di Sarabanda Celebrity vedrà scendere in campo otto volti noti dello spettacolo e della musica, divisi in due squadre da quattro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sarabanda Celebrity, gli ospiti dell’11 giugno 2026: ecco le novità del game show di Enrico Papi

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