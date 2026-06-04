Giovedì 4 giugno 2026, su Italia 1, torna Sarabanda Celebrity con Enrico Papi alla guida. La puntata vede la partecipazione di nuovi ospiti, anche se i nomi non sono stati ancora rivelati. La trasmissione si svolge come di consueto in prima serata, con il conduttore che riprende il ruolo di padrona di casa nel game show musicale. La produzione ha annunciato che ci saranno momenti di musica e sfide tra i concorrenti.

Giovedì 4 giugno 2026 Sarabanda Celebrity riaccende la prima serata di Italia 1 con un nuovo appuntamento guidato da Enrico Papi, che torna a vestire i panni del padrone di casa di uno dei game show musicali più iconici della tv italiana. Il programma, prodotto da Banijay Italia, continua a mescolare nostalgia e freschezza, recuperando lo spirito del format originale e arricchendolo con sfide pensate per un cast composto interamente da volti noti. La puntata promette ritmo, ironia e una competizione serrata tra due squadre pronte a sfidarsi a colpi di intuizioni musicali, ricordi, aneddoti e colpi di scena. Il pubblico ritroverà l’energia contagiosa di Papi e un gruppo di ospiti che non passerà inosservato. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sarabanda Celebrity, ospiti 4 giugno 2026: ecco cosa succede nella nuova puntata con Enrico Papi

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