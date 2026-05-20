Sarabanda Celebrity ospiti e anticipazioni del 21 maggio 2026 | tutte le novità del game show di Enrico Papi

Da ilsipontino.net 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 21 maggio 2026, Italia 1 trasmetterà una nuova puntata di Sarabanda Celebrity, il game show condotto da Enrico Papi. La serata sarà dedicata alla musica, con ospiti e momenti di intrattenimento che coinvolgeranno il pubblico. La trasmissione tornerà a riaccendere i riflettori sul programma, offrendo un mix di ritmo e tensione. La puntata, annunciata come ricca di adrenalina, vedrà la partecipazione di personaggi noti, pronti a sfidarsi sul palco.

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La musica torna protagonista in prima serata. Giovedì 21 maggio 2026 Sarabanda Celebrity riaccende i riflettori di Italia 1 con una puntata che promette ritmo, adrenalina e un pizzico di nostalgia. Enrico Papi, mattatore indiscusso del format, guida un cast di celebrità pronte a sfidarsi tra intuizioni, memoria musicale e colpi di scena, in un’edizione che rinnova lo spirito del programma senza tradirne l’essenza. Il pubblico ritroverà i giochi storici che hanno fatto la fortuna del quiz, affiancati da prove inedite pensate per mettere alla prova anche i concorrenti più preparati. Chi saranno gli ospiti della puntata? Quali novità ha introdotto Enrico Papi? E come si articoleranno le sfide che porteranno le squadre al temutissimo 7x30 finale? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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