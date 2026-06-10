Le entrate energetiche russe sono diminuite del 40% nel 2026 rispetto all’anno precedente, secondo i dati ufficiali. La riduzione coincide con l’applicazione di sanzioni europee e restrizioni sulle importazioni di energia. La sospensione del tetto al prezzo del petrolio è stata discussa, ma non sono stati adottati cambiamenti ufficiali ai limiti di prezzo. L’Europa ha mantenuto le attuali politiche sui prezzi energetici senza variazioni.

Come influirà la sospensione del tetto al prezzo del petrolio?. Perché l'Europa ha deciso di non adeguare i prezzi energetici?. Quali nuovi divieti di viaggio colpiscono i veterani russi?. Cosa prevede il piano per creare un Consiglio di sicurezza europeo?.? In Breve Nuove restrizioni vietano l'ingresso nell'UE ai veterani di guerra russi.. Perdite civili totali raggiungono 15.850 morti e 44.800 feriti dall'inizio invasione.. Zelensky stima oltre 30.000 perdite mensili per le forze russe.. L'autobomba a Balashikha uccide il colonnello Damir Davydov vicino a Mosca.. Le sanzioni dell’Unione Europea e il calo del 40% delle entrate energetiche russe nel 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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