Romano di Lombardia 150 controlli ambientali nel primo trimestre 2026 | 40 sanzioni per abbandono rifiuti

Nel primo trimestre del 2026, nel comune di Romano di Lombardia sono stati effettuati 150 controlli ambientali dalla Polizia locale del Distretto di Polizia Locale Bassa Bergamasca Orientale. Durante questa attività sono state comminate 40 sanzioni per violazioni legate all’abbandono dei rifiuti. L’azione delle forze dell’ordine si concentra sul contrasto ai comportamenti illeciti in materia di tutela ambientale.

Romano. Prosegue a spron battuto l’attività della Polizia locale del Distretto di Polizia Locale Bassa Bergamasca Orientale nel contrasto agli illeciti ambientali, con particolare attenzione al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Nel primo trimestre del 2026 sono stati effettuati complessivamente 150 controlli mirati, accompagnati da 42 servizi operativi dedicati. A questi si aggiungono 46 interventi generici, spesso originati da segnalazioni dei cittadini, a conferma di una collaborazione sempre più stretta tra comunità e istituzioni. L’attività ha riguardato anche verifiche specifiche: 5 controlli su aziende e 11 su privati, con l’obiettivo di prevenire e reprimere comportamenti scorretti nella gestione dei rifiuti.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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