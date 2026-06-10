Santina e pedinamenti | minacce a Connie Transirico La nostra collega di Palermo si occupa di tanti fatti di cronaca

Da feedpress.me 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una “santina” è stata lasciata sotto il tergicristallo dell’auto di una giornalista di Palermo, in via Lincoln, mentre nessun’altra vettura nella stessa zona è stata coinvolta. La giornalista si occupa di cronaca e ha ricevuto anche minacce legate a un caso di pedinamenti e intimidazioni. La presenza della statuetta sembra essere collegata a queste minacce, che riguardano anche una collega coinvolta in fatti di cronaca.

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Una «santina» lasciata sotto il tergicristallo dell’auto sotto il giornale, solo nella sua e in nessun’altra vettura parcheggiata nella stessa zona di via Lincoln. Un’immaginetta che ritrae l’Immacolata di Boccadifalco e che potrebbe essere un tentativo di intimidazione rivolto alla nostra collega Connie Transirico, cronista di lungo corso. L’episodio, risalente a venerdì scorso, non è infatti isolato: per questo è stato denunciato ai carabinieri della stazione Crispi, assieme ad altri segnali di «attenzione» rivolti, nei giorni precedenti, sempre alla giornalista del Giornale di Sicilia. Sull’episodio della settimana scorsa i militari hanno... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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