La famiglia del Fatto si allarga | è nato Mattia figlio della nostra collega Valeria Pacelli e di Giampaolo Foschini

È nato Mattia Pacelli Foschini, figlio della giornalista Valeria Pacelli e del collega Giampaolo Foschini. La nascita è stata comunicata dalle redazioni di Roma e Milano, con entusiasmo condiviso da tutta l’azienda. La famiglia del Fatto si espande così con l’arrivo di questo nuovo componente, che si aggiunge ai membri già presenti. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle circostanze della nascita.

È nato Mattia Pacelli Foschini, figlio della nostra Valeria Pacelli e di Giampaolo Foschini. Le direzioni del Fatto, le redazioni di Roma e Milano, e tutta l’azienda, sono felicissimi per questo ultimo nuovo arrivato nella nostra grande famiglia. Benvenuto Mattia! Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. Addio a Nazareno Balani, il regista “olimpico”. L’abbraccio della famiglia di Seif al figlio Pierpaolo L’Iran: “Colpita con due missili nave da guerra Usa che tentava di passare Hormuz”. Trump e l’operazione Project Freedom per liberare lo Stretto: navi, aerei e 15mila soldati Per il rilascio delle...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La famiglia del Fatto si allarga: è nato Mattia, figlio della nostra collega Valeria Pacelli e di Giampaolo Foschini Notizie correlate “La nostra squadra si allarga”. Primo figlio per l’amata coppia nata in tvNon tutte le storie nate davanti alle telecamere riescono a superare la prova del tempo, ma alcune eccezioni dimostrano che anche un esperimento... La famiglia di Fedez si allarga, novità nella vita del cantante e della fidanzata Giulia HoneggerUn nuovo arrivo in casa: Fedez annuncia sui social una dolce novità che riguarda la sua vita privata con Giulia Honegger, la nuova compagna.