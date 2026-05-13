Telefonate pedinamenti e controllo costante tramite Gps | così un uomo tormentava la collega di lavoro

Un uomo ha iniziato a molestare una collega di lavoro dopo che lei aveva rifiutato una proposta sentimentale. Sono stati registrati numerosi episodi di telefonate insistenti, pedinamenti e controlli attraverso dispositivi Gps. La donna ha vissuto un periodo di costante sorveglianza e insistenza da parte dell’uomo, che ha continuato a seguirla e a monitorarla nonostante il suo diniego. La vicenda si è conclusa con un intervento delle forze dell’ordine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Si è invaghito della collega di lavoro ma quando quest'ultima ha rifiutato una relazione sentimentale ha dato inizio a una vera e propria persecuzione. Protagonista un 44enne di Rometta, arrestato ieri dai carabinieri per stalking.Tutto nasce dalla denuncia sporta da una donna impiegata statale.🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Perugia, carcere per l’uomo che tormentava l’ex moglie con la fede?? Cosa sapere Il Tribunale di Perugia condanna un uomo di 63 anni per persecuzione contro l'ex moglie. Abusi in famiglia: condannato l’uomo che tormentava le figlieLa Corte d’Assise ha stabilito oggi, 9 aprile 2026, una condanna di 5 anni e 6 mesi per un uomo di 40 anni residente nell’hinterland di Vittorio... Temi più discussi: Stalker perseguita e minaccia per mesi la sua ex: pedinamenti e scritte offensive sull'auto e in palestra. Scatta il divieto di...; Esperia, la sequenza che ha portato ai domiciliari per il 37enne accusato di stalking; Stalking e minacce di 'sterminio': 37enne di Pontecorvo ai domiciliari con braccialetto elettronico. Alessandro Basciano, la Procura chiede il processo per stalking ai danni di Sophie Codegoni: «Minacce, pedinamenti e controllo ossessivo»Minacce, insulti, pedinamenti e un controllo diventato soffocante. È questo il quadro che ha portato la Procura di Milano a chiedere il rinvio a giudizio per Alessandro Basciano, dj e influencer da ... corriereadriatico.it Telefonate e pedinamenti alla compagna dell’ex: sotto accusa una 53enneRaffica di telefonate nel giro di dieci giorni, a tutte le ore, alla nuova compagna del suo ex: per questo è finita sotto accusa per stalking una 53enne che vive a Recanati. Nel dicembre scorso, la ... ilrestodelcarlino.it