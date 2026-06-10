Santa Rita Basket riparte da Empired e Mineo | confermati sponsor e allenatore per la DR1

Notizia in breve

La Santa Rita Basket Taranto ha confermato la presenza di Empired e Mineo come sponsor e allenatore per la prossima stagione di Divisione Regionale 1 2026-2027. La squadra si sta preparando per il campionato, rafforzando la composizione del team e mantenendo stabile il suo staff tecnico. La società ha comunicato che le collaborazioni e le figure di riferimento rimangono confermate per l’avvio della nuova annata.