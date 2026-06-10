Santa Rita Basket riparte da Empired e Mineo | confermati sponsor e allenatore per la DR1

Da tarantinitime.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Santa Rita Basket Taranto ha confermato la presenza di Empired e Mineo come sponsor e allenatore per la prossima stagione di Divisione Regionale 1 2026-2027. La squadra si sta preparando per il campionato, rafforzando la composizione del team e mantenendo stabile il suo staff tecnico. La società ha comunicato che le collaborazioni e le figure di riferimento rimangono confermate per l’avvio della nuova annata.

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Tarantini Time Quotidiano La Santa Rita Basket Taranto pone le prime fondamenta in vista del campionato di Divisione Regionale 1 2026-2027. La società gialloblù ha infatti ufficializzato due conferme considerate strategiche per il futuro del progetto sportivo: il rinnovo della partnership con Empired, che sarà ancora main sponsor del club, e la permanenza di Stefano Mineo alla guida della prima squadra. La collaborazione con Empired proseguirà anche nella prossima stagione. L’azienda, attiva nel settore delle costruzioni e dello sviluppo immobiliare, continuerà a sostenere il percorso della formazione tarantina dopo l’esperienza condivisa nell’ultimo campionato. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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