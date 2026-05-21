Avellino celebra Santa Rita la Santa delle cause impossibili | fede miracoli e tradizioni

Anche quest’anno, la città di Avellino si prepara a celebrare Santa Rita da Cascia, riconosciuta come la santa delle cause impossibili. La tradizione locale prevede messe, processioni e momenti di preghiera durante i quali la comunità si riunisce per rendere omaggio alla figura religiosa. La ricorrenza si svolge in vari luoghi di culto e coinvolge numerosi partecipanti, che portano avanti usanze centenarie legate alla devozione per Santa Rita. La celebrazione rappresenta un momento di aggregazione e spiritualità per gli abitanti della zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui