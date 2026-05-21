Avellino celebra Santa Rita la Santa delle cause impossibili | fede miracoli e tradizioni
Anche quest’anno, la città di Avellino si prepara a celebrare Santa Rita da Cascia, riconosciuta come la santa delle cause impossibili. La tradizione locale prevede messe, processioni e momenti di preghiera durante i quali la comunità si riunisce per rendere omaggio alla figura religiosa. La ricorrenza si svolge in vari luoghi di culto e coinvolge numerosi partecipanti, che portano avanti usanze centenarie legate alla devozione per Santa Rita. La celebrazione rappresenta un momento di aggregazione e spiritualità per gli abitanti della zona.
Anche quest’anno Avellino rende omaggio a Santa Rita da Cascia, figura amatissima e venerata come la “Santa delle cause impossibili”. Oggi, 22 maggio, giorno della sua memoria liturgica, la città si raccoglie in preghiera per la tradizionale processione, che partirà alle 18.30 dalla chiesa di San. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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