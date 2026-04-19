Basket - Serie DR1 maschile | oggi trasferta-chiave a Calcinaia Skywalkers | play-off da difendere

Ultima giornata di regular season anche per lo Skywalkers che giocherà questo pomeriggio, alle 18.30, al " Palaubaldesca " di Calcinaia. I ragazzi di Nalin si presentano a questo appuntamento con 28 punti ed il settimo posto in classifica che, ad oggi, consentirebbe l’accesso ai play-off. Ma gli amaranto dovranno difendere questo posto dal trio Centro Minibasket Carrara e Giga Energia Invictus e Polisportiva Nicola Chimenti. Lo Skywalkers arriva da un periodo non semplice, dove i risultati non sono arrivati, nonostante buone prestazioni, come sabato scorso, in occasione del derbissimo casalingo contro la Libertas, dove i ragazzi di Nalin hanno rimediato una sconfitta per 66-72.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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