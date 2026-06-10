Sanremo il canto dei bambini per la pace al Teatro del Casinò

Al Teatro del Casinò di Sanremo si svolge un evento dedicato ai bambini orfani del conflitto ucraino, con un'esibizione corale. La manifestazione vede la partecipazione di bambini e artisti, mentre una giuria internazionale giudica le esibizioni. La serata si concentra sul messaggio di pace attraverso la musica, senza specificare i nomi dei partecipanti o dei giudici. Non sono stati forniti dettagli su eventuali premi o riconoscimenti assegnati.

Come può la musica aiutare i bambini orfani del conflitto ucraino?. Chi guiderà la giuria internazionale al Teatro del Casinò?. Quale missione educativa nasconde dietro la competizione canora Olha Kartel?. Come trasformerà questo evento il talento dei giovani in aiuto umanitario?.? In Breve Organizzazione curata da Olha Kartel tramite l'associazione culturale Melody di Sanremo. Collaborazione con il centro benefico internazionale City of Goodness in Ucraina. Sostegno concreto ai bambini orfani colpiti dai conflitti bellici internazionali. Inizio dell'evento programmato per le ore 19.30 del 17 giugno. Il concorso Voci d’oro per la Pace animerà il Teatro del Casinò di Sanremo il 17 giugno alle 19. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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