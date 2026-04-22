Shalom Pax Salam al teatro Piccinni il canto di pace per quattro voci e orchestra dell’associazione culturale FOS

Questa mattina a Palazzo della Città è stato presentato “Shalom Pax Salam”, un progetto musicale che coinvolge quattro voci e un’orchestra. L’evento è stato promosso dall’associazione culturale FOS con il patrocinio del Comune di Bari, della Regione Puglia e dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto. La realizzazione è stata possibile anche grazie alla collaborazione con Secop. La manifestazione si terrà al teatro Piccinni.

È stato presentato questa mattina, a Palazzo della Città, “Shalom Pax Salam”, il canto di pace per quattro voci e orchestra organizzato dall’associazione culturale FOS con il patrocinio del Comune di Bari, della Regione Puglia e dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto, in collaborazione con Secop.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate A Dolo in scena “Sal?m / Shalom. Due padri”, il 23 aprileProsegue al Cinema Teatro Italia di Dolo la rassegna di teatro contemporaneo #Tempopresente, promossa dal Comune di Dolo – Assessorato alla Cultura,... Quattro voci femminili reinventano il suono di Wagner in un omaggio contemporaneo al teatro liricoA Milano, dal 30 gennaio 2026, il Museo Teatrale alla Scala apre al pubblico un progetto espositivo che ridefinisce il rapporto tra arte classica e... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Shalom Pax Salam, il canto di pace per quattro voci e orchestra organizzato dall’Associazione Fos; Fratelli d’Italia: Più trasparenza sui prodotti agroalimentari: stop all'inganno del falso Made in Italy. Bari, Shalom Pax Salam al Teatro Piccinni: il 24 aprile un canto di pace per quattro voci e orchestraBARI – È stato presentato a Palazzo della Città Shalom Pax Salam, il concerto-cantata per quattro voci e orchestra in programma venerdì 24 aprile alle ore 20 al Teatro comunale Niccolò Piccinni di ... giornaledipuglia.com Shalom Pax Salam, il canto di pace per quattro voci e orchestra organizzato dall’Associazione FosMercoledì 22 aprile alle ore 10, nella Sala Giunta di Palazzo della Città, il sindaco Vito Leccese parteciperà alla conferenza stampa di presentazione di Shalom Pax Salam, il canto di pace per quatt ... dabitonto.com È stato presentato stamattina, a Bari, "Shalom - Pax - Salam", il progetto culturale ideato da Enzo Quarto - facebook.com facebook