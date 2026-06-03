24° Premio ABIO Napoli | al Teatro dei Piccoli la festa che celebra il coraggio dei bambini ricoverati in ospedale
Sabato 6 giugno alle 10, al Teatro dei Piccoli, si è tenuto il 24° Premio ABIO Napoli. L’evento ha coinvolto bambini ricoverati in ospedale, con momenti di festa, musica e attività creative. La giornata ha visto la partecipazione di piccoli pazienti, familiari e volontari, con l’obiettivo di celebrare il loro coraggio e portare allegria nelle strutture sanitarie. La manifestazione si è conclusa nel pomeriggio con premi e spettacoli.
Una giornata di gioia, creatività e solidarietà per i piccoli pazienti dei reparti pediatrici di Napoli e provinciaSabato 6 giugno, alle ore 10.30, il Teatro dei Piccoli di Napoli ospiterà la 24ª edizione del Premio ABIO Napoli, l'appuntamento più atteso dell'anno per i bambini e gli adolescenti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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