24° Premio ABIO Napoli | al Teatro dei Piccoli la festa che celebra il coraggio dei bambini ricoverati in ospedale

Notizia in breve

Sabato 6 giugno alle 10, al Teatro dei Piccoli, si è tenuto il 24° Premio ABIO Napoli. L’evento ha coinvolto bambini ricoverati in ospedale, con momenti di festa, musica e attività creative. La giornata ha visto la partecipazione di piccoli pazienti, familiari e volontari, con l’obiettivo di celebrare il loro coraggio e portare allegria nelle strutture sanitarie. La manifestazione si è conclusa nel pomeriggio con premi e spettacoli.