Sanremo 2027 | De Martino ipotizza tre finali e nuovi ritmi

Notizia in breve

A Sanremo 2027 si discute di modifiche alla struttura del festival, con ipotesi di tre finali e nuovi ritmi. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sui format, ma si parla di una possibile suddivisione in più serate decisive. Inoltre, si valuta quale artista possa essere scelto per la serata dedicata all’Eurovision. Le decisioni definitive saranno comunicate nelle prossime settimane.