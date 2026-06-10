Sanremo 2027 | De Martino ipotizza tre finali e nuovi ritmi
A Sanremo 2027 si discute di modifiche alla struttura del festival, con ipotesi di tre finali e nuovi ritmi. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sui format, ma si parla di una possibile suddivisione in più serate decisive. Inoltre, si valuta quale artista possa essere scelto per la serata dedicata all’Eurovision. Le decisioni definitive saranno comunicate nelle prossime settimane.
Come cambierà la struttura delle serate con le tre finali? Quale artista sarà scelto per la serata dedicata all'Eurovision? Perché il numero dei big potrebbe ridursi rispetto agli anni passati? Chi potrebbe segnare il ritorno storico sul palco dell'Ariston??? In Breve Nuovo palinsesto prevede serata cover giovedì e selezione Eurovision venerdì Riduzione big prevista con un numero minimo di 26 artisti in gara Possibile reunion dei Maneskin per la serata di martedì Specu . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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