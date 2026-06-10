A Sanremo 2027 ci saranno tre vincitori, secondo le prime indiscrezioni. La “formula De Martino” viene modificata, cambiando le regole di assegnazione del primo posto. La novità ha già suscitato discussioni tra addetti ai lavori e fan, anche se mancano ancora molti mesi all’evento. Le modifiche al regolamento, ancora non ufficiali, sono al centro di numerose speculazioni.

Mancano ancora molti mesi a Sanremo 2027, ma le prime indiscrezioni stanno già facendo discutere. E non potrebbe essere diversamente: quando si parla del Festival, basta un dettaglio sul regolamento a scatenare curiosità, teorie e dibattiti tra fan e addetti ai lavori. Stavolta, però, la sensazione è che non si tratti del solito ritocchino tecnico. Con Stefano De Martino al timone, nelle vesti di conduttore e direttore artistico, la macchina sanremese sembra pronta a cambiare passo, puntando su una formula più spettacolare e più adatta a trasformare ogni serata in un evento. Ma cosa cambierebbe, nello specifico? Sanremo 2027, De Martino punta su tre serate decisive. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Sanremo 2027 con tre vincitori, la “formula De Martino” cambia tutto al Festival

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