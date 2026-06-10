Sanità il Tar Lazio annulla di nuovo il tariffario nazionale

Il Tar Lazio ha annullato nuovamente il tariffario nazionale per la specialistica ambulatoriale. Le due sentenze riguardano specificamente le modalità di definizione dei prezzi e le tariffe applicate ai servizi sanitari. La decisione si basa su questioni legate alla corretta applicazione delle norme e alla legittimità delle tariffe stabilite. Ora si attende una nuova regolamentazione o eventuali revisioni del sistema tariffario in attesa di ulteriori interventi.

Novità sul fronte del nomenclatore tariffario della specialistica ambulatoriale. Con due sentenze depositate in data odierna, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso promosso da centinaia di strutture sanitarie private accreditate, annullando definitivamente il Decreto Ministeriale del 25 novembre 2024 per un grave e reiterato difetto di istruttoria. I giudici amministrativi hanno contestualmente annullato anche la Delibera della Regione Lazio che aveva recepito l'accordo, dimostrando come il vizio d'origine del provvedimento nazionale travolga inevitabilmente anche gli atti locali, congelando di fatto l'applicazione delle tariffe. Il pronunciamento rappresenta un successo senza precedenti per il fronte della sanità accreditata e per le sigle associative AIOP, Feder-A. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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