Tar annulla l’appalto per i trapani all’Ospedale di Terni | il motivo

Il Tar ha annullato l’appalto per i trapani destinati all’Ospedale di Terni. La decisione si basa sulla valutazione che i trapani proposti non soddisfacevano i requisiti tecnici necessari per gli interventi previsti. La contestazione riguarda la qualificazione degli strumenti offerti, giudicati insufficienti rispetto alle specifiche richieste dal bando di gara. La gara, quindi, è stata annullata e si dovrà procedere a una nuova procedura di affidamento.

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? Punti chiave Perché i trapani offerti erano considerati tecnicamente insufficienti per gli interventi?. Quale difetto specifico dei manipoli ha causato l'annullamento del contratto?. Come è cambiata la graduatoria dopo il ribaltamento della sentenza del Tar?. Quali conseguenze avrà questo annullamento sulla chirurgia ortopedica di Terni?.? In Breve Appalto da 160 mila euro annui per 24 mesi per l'Ospedale di Terni.. Zimmer Biomet esclusa per manipolo con soli 12.500 giri al minuto richiesti.. Conmed Italia bocciata per mancata selezione velocità nel sistema Hall Titan.. Presidente Pierfrancesco Ungari e estensore Elena Daniele firmano la sentenza del Tar. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tar annulla l’appalto per i trapani all’Ospedale di Terni: il motivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video -21 Maggio 2026- Trapani chirurgici, il Tar annulla lappalto dellOspedale di Terni. Sullo stesso argomento Maiori: respinto il ricorso al Tar per l’appalto della scuola di via De JusolaE' stato respinto il ricorso sull’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione della nuova scuola di via De Jusola, “Torre Schola”. Leggi anche: Smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi, il Tar conferma l'assegnazione dell'appalto Asp Depuratori, il pasticcio dei fanghi. Il Tar annulla l'appalto di Aqp: Quelle imprese non potevano partecipareI giudici amministrativi escludono tre delle quattro aggiudicatarie dell’accordo quadro per lo smaltimento. È la terza volta che accade Tre delle quattro società aggiudicatarie del contratto per lo ... lagazzettadelmezzogiorno.it