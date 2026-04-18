Permesso di soggiorno negato il Tar annulla il provvedimento della questura

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha deciso di annullare il decreto della questura di Agrigento che aveva respinto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato di un cittadino gambiano nato nel 1997. La decisione del tribunale arriva dopo il ricorso presentato dal cittadino contro il provvedimento di negazione, che aveva motivazioni legate alla richiesta di rinnovo.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha accolto il ricorso di un cittadino gambiano nato nel 1997, annullando il decreto con cui la questura di Agrigento aveva respinto la sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.La questura aveva negato il rinnovo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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