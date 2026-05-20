Servizio sanitario nazionale | le Regioni a maggioranza di centro-destra bocciano la riforma del governo | Mina le basi del Ssn
La Conferenza delle Regioni, composta principalmente da rappresentanti di centro-destra, ha espresso ieri un giudizio negativo sulla proposta di legge delega presentata dal governo per modificare il Servizio sanitario nazionale. La bocciatura è stata netta e comunicata ufficialmente, mentre i rappresentanti regionali hanno affermato che la riforma proposta mette a rischio le basi del sistema sanitario pubblico. La decisione si inserisce in un confronto acceso tra le istituzioni sulla gestione e le future strategie del sistema sanitario nazionale.
Una clamorosa bocciatura. È quella arrivata ieri dalla Conferenza delle Regioni (a maggioranza del centro-destra) della legge delega del governo sulla riforma del Servizio sanitario nazionale. “Ci saremo aspettati un coinvolgimento differente e preventivo, non ex post, su un provvedimento che per i contenuti e i temi trattati non avrebbe meritato un percorso legislativo d’urgenza”, ha tuonato ieri Massimo Fabi, Coordinatore Commissione Salute Conferenza delle Regioni, durante l’audizione in Senato sul ddl “Riorganizzazione e potenziamento assistenza sanitaria”. “Per questo, nella prossima riunione della Conferenza delle Regioni chiederemo... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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