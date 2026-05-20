Servizio sanitario nazionale | le Regioni a maggioranza di centro-destra bocciano la riforma del governo | Mina le basi del Ssn

La Conferenza delle Regioni, composta principalmente da rappresentanti di centro-destra, ha espresso ieri un giudizio negativo sulla proposta di legge delega presentata dal governo per modificare il Servizio sanitario nazionale. La bocciatura è stata netta e comunicata ufficialmente, mentre i rappresentanti regionali hanno affermato che la riforma proposta mette a rischio le basi del sistema sanitario pubblico. La decisione si inserisce in un confronto acceso tra le istituzioni sulla gestione e le future strategie del sistema sanitario nazionale.

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