Sanità le destre sconfessano Schillaci e le Regioni | affossata la riforma dei medici di base

Notizia in breve

La riforma dei medici di base proposta dal ministro della Salute viene bloccata dalla maggioranza di centrodestra. La decisione arriva dopo che le Regioni e le forze di destra hanno espresso parere contrario, sconfessando la posizione del governo. La proposta prevedeva modifiche al ruolo e alla organizzazione dei medici di base nel sistema sanitario pubblico. La maggioranza si è divisa, portando al fallimento del progetto.