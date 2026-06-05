Sanità le destre sconfessano Schillaci e le Regioni | affossata la riforma dei medici di base
La riforma dei medici di base proposta dal ministro della Salute viene bloccata dalla maggioranza di centrodestra. La decisione arriva dopo che le Regioni e le forze di destra hanno espresso parere contrario, sconfessando la posizione del governo. La proposta prevedeva modifiche al ruolo e alla organizzazione dei medici di base nel sistema sanitario pubblico. La maggioranza si è divisa, portando al fallimento del progetto.
La destra affossa la destra. Ancora una volta la maggioranza si spacca e sconfessa un ministro. In questo caso quello della Salute, Orazio Schillaci, la cui riforma della sanità pubblica e del ruolo dei medici di base viene bloccata dalla sua stessa maggioranza. Nonostante il sostegno anche delle Regioni, soprattutto quelle a guida centrodestra. Affossare la riforma rischia di avere anche un’altra conseguenza, come spiega la Repubblica: lo svuotamento delle case di comunità. Strutture previste dal Pnrr e che rischiano di restare una scatola vuota, senza personale al loro interno. Un problema, questo, sottolineato soprattutto dalle Regioni che volevano la riforma, con Lombardia e Lazio (entrambe a guida centrodestra) in testa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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