Sanità le destre sconfessano Schillaci e le Regioni | affossata la riforma dei medici di base

Da lanotiziagiornale.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La riforma dei medici di base proposta dal ministro della Salute viene bloccata dalla maggioranza di centrodestra. La decisione arriva dopo che le Regioni e le forze di destra hanno espresso parere contrario, sconfessando la posizione del governo. La proposta prevedeva modifiche al ruolo e alla organizzazione dei medici di base nel sistema sanitario pubblico. La maggioranza si è divisa, portando al fallimento del progetto.

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La destra affossa la destra. Ancora una volta la maggioranza si spacca e sconfessa un ministro. In questo caso quello della Salute, Orazio Schillaci, la cui riforma della sanità pubblica e del ruolo dei medici di base  viene bloccata dalla sua stessa maggioranza. Nonostante il sostegno anche delle Regioni, soprattutto quelle a guida centrodestra. Affossare la riforma rischia di avere anche un’altra conseguenza, come spiega la Repubblica: lo svuotamento delle case di comunità. Strutture previste dal Pnrr e che rischiano di restare una scatola vuota, senza personale al loro interno. Un problema, questo, sottolineato soprattutto dalle Regioni che volevano la riforma, con Lombardia e Lazio (entrambe a guida centrodestra) in testa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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