SANITÀ alcuni servizi specialistici trasferiti da Pozzuoli a Monterusciello

Da mesi si diffondeva la notizia del trasferimento del distretto sanitario n. 35 da Pozzuoli a Monterusciello, in seguito alla scadenza del contratto. Nei giorni scorsi, il trasferimento è stato ufficializzato e completato. I servizi specialistici sono stati spostati dalla sede di Via Terracciano a quella di Monterusciello. La decisione riguarda anche altri servizi sanitari della zona, con il trasferimento delle attività e delle risorse. La modifica non comporta variazioni di orari o accesso per gli utenti.

Da mesi circolava la vose del trasferimento del distretto sanitario n. 35 da Via terracciano a Monterusciello per scadenza di contratto. Sarebbero riimasti solamente Cup e prelievi nella palazzina di Via Diano. Questa notizia non fu accolta bene dagli abitanti del centro storico in quanto avrebbe provocato notevoli disagi oprattutto alle persone anziane. Il Sindaco Manzoni, quale massima autorità sanitaria, assunse l’impegno di trovare una soluzione, si parlava dell’ex Carlo Rosini, ma i tempi di recupero non sono brevi. Qualcuno ha ipotizzato il Rione Terra, soprattutto quando le porte dell’antica rocca furono aperte all’ospitalità dell’America’s Cup, ma anche questa ipotesi non ha trovato conferma. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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