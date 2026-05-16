Telese chiude temporaneamente l’Ufficio Postale | servizi trasferiti a Solopaca

L'Ufficio Postale di Telese sarà chiuso temporaneamente dal 19 maggio al 20 giugno a causa di lavori di manutenzione. Durante questo periodo, i servizi saranno trasferiti temporaneamente alla sede di Solopaca. La chiusura è legata a un progetto nazionale chiamato “POLIS”, che prevede interventi di miglioramento e aggiornamento delle strutture postali. La comunicazione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle modalità di funzionamento durante il periodo di chiusura.

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Nel documento si legge che il provvedimento si rende necessario per consentire l’esecuzione dei lavori infrastrutturali legati al progetto nazionale “POLIS”. La sospensione delle attività decorrerà dal 19 maggio 2026, mentre la riapertura della sede è prevista, salvo imprevisti, per il 20 giugno 2026. Per garantire la continuità dei servizi durante tutto il periodo di chiusura, Poste Italiane ha disposto il trasferimento temporaneo delle attività presso l’Ufficio Postale di Solopaca, sito in via Sannitica 33. Presso questa sede, i cittadini di Telese Terme potranno svolgere tutte le consuete operazioni, compreso il ritiro della corrispondenza in giacenza, secondo i seguenti orari di apertura: Come istituzione del territorio, vigileremo con attenzione sull’andamento della situazione. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Telese, chiude temporaneamente l’Ufficio Postale: servizi trasferiti a Solopaca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Lavori di riqualificazione, l'ufficio postale chiude fino a metà luglio: i servizi alternativi