A Limbiate, la Casa di Comunità è stata trasformata in un “Super Hub”, che offre servizi medici continuativi e specialistici. La struttura garantisce la presenza di medici disponibili 24 ore su 24, diventando un punto di riferimento per la salute del territorio. La struttura serve circa 50 persone, rafforzando il ruolo di presidio di prossimità per la comunità locale.

In un contesto economico sempre più complesso e regolamentato, la sicurezza sul lavoro non rappresenta. Per la febbre nei bambini, al Policlinico di Milano un test rapido che scopre se. Il settore della metalmeccanica e della componentistica industriale rappresenta da sempre la spina dorsale dell’economia. Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Alla Stazione Centrale di Milano, nel tardo pomeriggio di lunedì 20 aprile, un viaggiatore. I Carabinieri hanno portato avanti un’operazione antidroga tra Piemonte e Lombardia che ha portato a. Carrozzina rubata ad insegnante disabile, denunciato dalla Polizia il responsabile, recuperato il mezzo.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Limbiate, la Casa di Comunità diventa “Super Hub”: medici H24 e servizi specialistici

Notizie correlate

Casa di comunità: "Tutto pronto. Servizi h24"È in fase di attivazione la nuova Casa di comunità di Vecchiano, che sorgerà in via della Rocca 26 e diventerà il punto di riferimento per l’accesso...

Sesto, la Casa di Comunità è aperta: "Ospiti più ambulatori specialistici. E ci siano sempre medici di base"Un incontro urgente con il sindaco e con i vertici dell’Asst Nord Milano "per affrontare il tema dei servizi socio-sanitari necessari per la città,...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Sanità territoriale: la Casa di Comunità a Limbiate. Open day il 24 aprile; Brugherio, inaugurata la casa di comunità nel centro commerciale Kennedy; Lissone, inaugurata la nuova Casa di Comunità di via Bernasconi; Calcio e Cuore a Limbiate: Torna il Triangolare della Solidarietà.

Limbiate, la Casa di Comunità diventa Super Hub: medici H24 e servizi specialisticiA Limbiate, la nuova Casa di Comunità diventa un Super Hub con medici h24 e servizi specialistici. Non solo un punto di riferimento per la salute, ma un ... ilnotiziario.net

Limbiate, inaugurata la Casa di Comunità: un hub aperto 24 ore su 24Il Presidente Romani ha evidenziato come la Casa di Comunità rappresenti un modello fondato su integrazione e tempestività. La struttura è collegata al Presidio Corberi, rafforzando la rete neuropsich ... mbnews.it

Comune di Ventimiglia di Sicilia. . IMPORTANTI COMUNICAZIONI DEL SINDACO RIGUARDANTI LA CASA DI COMUNITÀ E LE VISITE SPECIALISTICHE! - facebook.com facebook