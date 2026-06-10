Nella serie televisiva, un personaggio viene ferito gravemente con un'arma da taglio, lasciando tracce di sangue sul pavimento di pietra. La scena si svolge in una sala del trono, con le pareti decorate da arazzi e stucchi dorati. La lotta per il potere si manifesta con scontri violenti e tradimenti, mentre i personaggi si fronteggiano in un’atmosfera tesa. La narrazione si concentra su momenti di tensione e conflitto tra i protagonisti.

Roma, 10 giugno 2026 – “Sangue chiama sangue”, atto III: Macbeth o House of the Dragon? Il dubbio è fugato dalla fama del verso shakespeariano, non dalla sostanza della citazione. Uomini e donne che solcano i cieli su creature alate, guerreggiando per il trono che li unisce e separa a un tempo nel sangue, questi sì, senz’altro sono i personaggi della serie tv targata Hbo Original. Di sangue, fuoco e morte sarà costellata la terza stagione di House of the Dragon, prequel del Trono di Spade ambientato 190 anni prima di quegli eventi. La danza dei draghi, apice della lotta intestina per il potere, si preannuncia – stando alle parole di Ryan Condal, showrunner della serie tv – esplosiva: “Ora si gioca sul serio e niente e nessuno è al sicuro”. La nuova stagione, dopo la première del primo episodio, ieri, in apertura del Taormina Film Festival 72, sbarcherà in otto puntate su Hbo Max Italia, Sky e Now dal 22 giugno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sangue e potere: è la danza dei draghi. Effetto Shakespeare sul Trono di Spade

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