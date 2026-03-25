Il creatore di The Boys ha recentemente assicurato ai fan che l'ultima stagione della serie non seguirà le stesse dinamiche di spettacoli come Il Trono di Spade. Ha spiegato che il finale sarà distinto e che non riproporrà le stesse modalità narrative. La dichiarazione arriva in risposta a molte aspettative e discussioni tra il pubblico riguardo alla conclusione della serie.

L'autore della serie Prime Video è corso ai ripari assicurando che l'ultima stagione non sarà deludente come quella della serie HBO ancora oggi indicata come metro di paragone negativo Dopo l'arrivo del trailer della quinta e ultima stagione di The Boys, i fan si sono scatenati online sul tipo di finale che vedremo per la storia del team di Billy Butcher nella sua crociata contro Patriota e i Super. Per stemperare le preoccupazioni dei fan dello show, l'autore e produttore esecutivo Erik Kripke ha voluto rassicurare tutti che non si tratterà di una conclusione in stile Il Trono di Spade, che all'epoca aveva deluso tutti i fan dello show HBO, anche perché la serie Prime Video non poteva contare sullo stesso budget. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - "Non sarà come Il Trono di Spade", lo showrunner di The Boys rassicura i fan sul finale

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