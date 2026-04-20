A sette anni dalla conclusione della serie televisiva tratta dai romanzi di George R.R. Martin, emergono nuovi dettagli sui retroscena del finale. HBO ha recentemente festeggiato i quindici anni dalla nascita dello show con un evento speciale, condividendo alcune informazioni inedite relative alle scelte narrative e alle decisioni prese durante le riprese. Questi aggiornamenti hanno attirato l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori, desiderosi di conoscere meglio il percorso che ha portato alla conclusione della saga televisiva.

HBO ha celebrato i 15 anni della serie tratta dai romanzi di George R.R. Martin con un nuovo speciale, rivelando anche alcuni filmati inediti dalla stagione più divisiva di tutte HBO ha diffuso in streaming un nuovo dietro le quinte sull'ottava stagione de Il Trono di Spade, quando sono ormai trascorsi già sette anni dal diviso finale della serie, che a molti fan non è proprio andato giù. Dopo anni di successi di critica e dopo essersi affermata come un fenomeno senza precedenti della cultura popolare, l'ultima stagione della serie fantasy si è rivelata incredibilmente controversa, al punto da dare vita a una petizione su Change.org per rifare la stagione, che ha raccolto oltre 1,8 milioni di firme.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Trono di Spade, nuovi retroscena sul finale a sette anni dall'addio alla serie

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Beatrice Lorenzi. . Dorne il momento in cui la serie del Trono di spade crolla su se stessa! #got #tronodispade #martin #gameofthrones - facebook.com facebook