Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Secondo il giornalista Florian Plettenberg, sembra che Jadon Sancho stia per chiudere la sua avventura con il Manchester United al termine della stagione in corso. Sancho, che ha attirato l’attenzione fin dal suo trasferimento nel 2021, potrebbe ora affrontare un cambiamento radicale nella sua carriera. Dopo un inizio di stagione difficile e un periodo di assenza dall’undici titolare, il talento inglese sembra aver preso la sua decisione. Sancho ha faticato a trovare continuità in una squadra già provata da iniziative non sempre fortunate. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Sancho lascia il Manchester United, cresce l’interesse del Dortmund per il suo acquisto.

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