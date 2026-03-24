Sancho Juve il futuro dell’ex obiettivo di mercato bianconero sarà lontano dal Manchester United Tutti i dettagli

Il futuro di un calciatore, precedentemente considerato obiettivo di mercato di una squadra, non prevede un trasferimento al club di provenienza. Le trattative tra le parti sono state interrotte e non ci sono attualmente accordi in corso. Il calciatore, attualmente sotto contratto con il suo attuale club, non farà parte della squadra inglese nella prossima stagione.

Sancho Juve, il futuro dell’ex obiettivo di mercato della Vecchia Signora sarà lontano dal Manchester United. Vediamo insieme i dettagli. Al centro dei rumors di mercato più caldi c’è il futuro di Jadon Sancho, vecchio pallino della Juventus, il cui percorso in Inghilterra sembra ormai giunto al capolinea. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Florian Plettenberg, è stato deciso al 100% che il calciatore inglese lascerà il Manchester United al termine di questa stagione. MERCATO JUVE LIVE Il Borussia Dortmund ha già avviato i primi colloqui per riportare il giocatore in Bundesliga, spinto dalla forte volontà del presidente Aki Watzke. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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