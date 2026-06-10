Un uomo di 65 anni è caduto da un'impalcatura mentre lavorava sulla facciata di un edificio in via San Giacomo. È stato soccorso e trasportato in ospedale. La caduta è avvenuta questa mattina a San Giorgio del Sannio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni. La scena si è svolta durante lavori di ristrutturazione sulla facciata dell’edificio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Paura questa mattina a San Giorgio del Sannio, in via San Giacomo, dove un uomo di 65 anni è rimasto ferito in seguito a una caduta da un’impalcatura mentre era impegnato in lavori di ristrutturazione di una facciata. L’incidente si è verificato poco dopo le 8. Per cause in corso di accertamento, l’uomo ha perso l’equilibrio precipitando da un’altezza di circa due metri. Fortunatamente la caduta non ha avuto conseguenze più gravi: il 65enne avrebbe riportato alcune fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita. Immediato l’intervento dei soccorsi, che hanno provveduto a trasportarlo in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - San Giorgio del Sannio, cade da un’impalcatura mentre effettua lavori di ristrutturazione: 65enne in ospedale

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