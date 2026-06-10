Salvo grazie alla prevenzione | paziente scopre la malattia con lo screening oncologico

Un paziente ha scoperto una malattia grazie a uno screening oncologico, evitando complicazioni gravi. La diagnosi precoce è stata possibile attraverso programmi di prevenzione offerti dai servizi di screening oncologico della USL Umbria 2 e dal Consultorio di Spoleto. In riconoscimento di questa azione, sono stati inviati una lettera di encomio e ringraziamento ai professionisti coinvolti. La notizia evidenzia l’importanza della prevenzione e dei controlli regolari.

Spoleto (Perugia), 10 giugno 2026 - Lettera di encomio e di ringraziamento per i professionisti dei servizi screening oncologico della Usl Umbria 2 e del Consultorio di Spoleto. È stata inviata al direttore generale dell'azienda sanitaria Roberto Noto: «Scrivo per esprimere il mio più sincero ringraziamento ai dirigenti e a tutto il personale del servizio screening che mi hanno contattata più volte per ricordarmi l'importanza dei controlli di prevenzione che avrei dovuto effettuare». «Grazie a questo prezioso servizio - si legge nel testo diffuso dall'Usl - ho effettuato a Spoleto gli accertamenti necessari e ho potuto individuare tempestivamente una patologia che, se trascurata, avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi per la mia salute. Desidero rivolgere un... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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