Domenica 10 maggio, dalle 9 alle 13, Sannio Donna ODV organizza una giornata dedicata alla prevenzione con screening gratuiti. L’evento si svolgerà in una sede locale, offrendo visite gratuite per sensibilizzare sul tema della salute femminile. La manifestazione coinvolge professionisti sanitari e si rivolge alle donne di tutte le età, con l’obiettivo di promuovere controlli e prevenzione. L’iniziativa si inserisce nel calendario delle attività di sensibilizzazione messe in atto dall’associazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Domenica 10 maggio, dalle 9,00 alle 13,00, Sannio Donna ODV sarà presente al Corso Garibaldi, nei pressi del Palazzo della Prefettura, con il poliambulatorio mobile della Croce Rossa Italiana, in cui verranno praticate visite ed ecografie gratuite alle donne che ne faranno richiesta, a scopo prevenzione del tumore al seno. La dottoressa Elisabetta Carfora, Direttrice dell’U.O.C. di Senologia dell’A.O. San Pio di Benevento eseguirà gli esami in ordine di arrivo e in numero compatibile con il tempo dedicato all’iniziativa. Come di consueto, la presenza del camper e l’insegna dell’associazione, che da anni si occupa...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sannio Donna ODV, il 10 maggio giornata dedicata alla prevenzione con screening gratuiti

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