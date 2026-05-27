Curato con oppioidi per mesi | muore paziente oncologico i familiari sporgono denuncia

Un uomo di 46 anni, curato con oppioidi per mesi nel reparto di Oncologia di un ospedale di Brindisi, è morto. I familiari hanno presentato una denuncia in questura chiedendo chiarimenti sulla sua morte, avvenuta dopo un lungo periodo di sofferenze, visite e ricoveri. La denuncia mira a fare luce sulle circostanze del decesso. Restano da chiarire eventuali responsabilità o cause legate al trattamento medico ricevuto.

BRINDISI – Una denunciaquerela presentata in questura per chiedere che venga fatta piena luce sul decesso di un uomo di 46 anni, morto nel reparto di Oncologia dell’ospedale Perrino di Brindisi dopo mesi di sofferenze, visite mediche e ricoveri.A sporgere denuncia è stato il figlio della vittima. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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