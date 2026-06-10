Secondo Bradshaw di Alzheimer Europe, c’è un grande divario tra le persone con demenza che vivono in comunità e quelle non diagnosticate. La maggioranza invisibile di pazienti non viene riconosciuta né dalla società né dai sistemi sanitari. Questa discrepanza evidenzia come molte persone affette da demenza siano sconosciute ai servizi di assistenza e alle reti di supporto. La questione riguarda soprattutto chi non riceve diagnosi ufficiali e quindi non accede a cure adeguate.

“Esiste un divario davvero enorme tra il numero di persone affette da demenza che vivono nelle comunità e quelle che non vengono diagnosticate - riprende - Quella maggioranza invisibile di persone che non vengono viste né dalla società né dai sistemi clinici e sanitari. Dobbiamo affrontare lo stigma della demenza affinché le persone non abbiano più paura di rivolgersi al medico se presentano sintomi, in modo che le famiglie capiscano che la demenza è una malattia, non una conseguenza naturale dell’invecchiamento”. Così Angela Bradshaw, director for research Alzheimer Europe, intervenendo a Roma all’evento internazionale ‘MindShift - A cross-country mission to reshape Alzheimer’s Care’ che ha riunito esperti, istituzioni e rappresentanti dei pazienti da 12 Paesi per accelerare la trasformazione della cura dell’Alzheimer. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Salute, Bradshaw (Alzheimer Europe): “Divario enorme tra pazienti integrati e quelli invisibili”

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