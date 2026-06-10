Le persone con diagnosi di Alzheimer devono ricevere un sostegno immediato e continuo. Lo afferma un rappresentante di Alzheimer Europe, sottolineando che con più informazioni e investimenti si riduce lo stigma. La dichiarazione arriva in un momento in cui si evidenzia la necessità di garantire servizi di assistenza e supporto alle famiglie coinvolte. Nessuna dettaglio su programmi specifici o risorse dedicate è stato fornito.

Roma, 10 giu. (Adnkronos Salute) - "Dobbiamo garantire che le persone a cui viene diagnosticata la malattia ricevano un sostegno post-diagnostico. Questo significa che avranno meno paura. Saranno sostenute. Capiranno che esistono sistemi di assistenza e dovranno capire cosa fare: come si ottiene una diagnosi? A chi ci si rivolge? I medici di base devono essere informati per essere attenti ai cambiamenti che potrebbero indicare la demenza e indirizzare rapidamente i pazienti verso cure specializzate. Quindi abbiamo bisogno di tre cose: più informazioni, meno stigma e maggiori investimenti nei sistemi sanitari, in modo che in Europa le persone non siano più lasciate sole, senza diagnosi". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bradshaw (Alzheimer Europe): "Più informazioni e investimenti, meno stigma"

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